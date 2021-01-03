شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 70.549 نقطة، وذلك في ظل تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.