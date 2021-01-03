شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 10435 نقطة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى 10100 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى 10400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,309 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,524 نقطة
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