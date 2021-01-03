شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل منخفضا عند مستوى 17٫11 ريال نهاية تداولات الخميس الماضي، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 16٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.91 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط