شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي حيث اغلق عند مستوى 4٫53 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4٫40 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط