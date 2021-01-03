شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يخترق مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 17٫83 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم 17٫70 ريال، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 17٫30 ريال كمستوى أول ثم 16٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫20 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط