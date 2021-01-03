شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9٫052 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9 ريال كمستوى أول ثم 8٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط