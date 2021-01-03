شكرا لقرائتكم خبر عن 17 منشأة فندقية تضم 5548 غرفة تدخل سوق السياحة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

واصلت دبي تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي خلال العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية الصعبة التي سببها تفشي وباء فيروس «كوفيد-19» على مستوى العالم. وتواصلت خطط الافتتاحات الفندقية خلال العام 2020، حيث وصل عدد المنشآت الفندقية التي فتحت أبوابها خلال العام إلى نحو 17 منشأة فندقية جديدة، تضيف معروضاً جديداً، موزعاً بين مختلف فئات الفنادق.

وبحسب رصد ”الخليج 365” لإعلان الفنادق عن افتتاحاتها الجديدة في دبي، وصل عدد الغرف الفندقية الجديدة إلى نحو 5548 غرفة وشقة فندقية، فيما يرتفع إلى أكثر من ذلك عند احتساب المساكن.

المركز الأول عالمياً

وأظهر تقرير «توب هوتيل نيوز» أن دبي جاءت في المركز الأول عالمياً في قائمة أسرع المدن نمواً في عدد الافتتاحات الفندقية خلال العام 2020، حيث تقاسمت المركز الأول مع العاصمة البريطانية لندن في عدد المنشآت الجديدة، لكنها تفوقت على مدن العالم في عدد الغرف الجديدة، خاصة أن المنشآت الفندقية التي افتتحت تضم عدداً ضخماً من الغرف.

ووفقاً لرصد ”الخليج 365”، فقد افتتحت «نخيل» و«ريو للفنادق والمنتجعات» أكبر فندق في دبي من حيث عدد الغرف تم افتتاحه خلال العام 2020، بطاقة استيعابية 800 غرفة. كما افتتحت مجموعة «وافي»، أحدث فندق لها وهو «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك» الذي يضم 498 غرفة فندقية.

وشهدت دبي إضافة جديدة هي العنوان منتجع شاطئ جميرا الذي يضم 217 غرفةً وجناحاً. أما «العنوان بيتش ريزيدنسز»، فتشمل 443 شقةً مفروشة ومجهزة بالكامل، بالإضافة إلى 478 شقة سكنية غير مفروشة.

وشهد السوق افتتاح العديد من المنشآت الفندقية الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث افتتح فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، ويضم 235 غرفة وجناحاً.

وكشفت «إنتركونتيننتال» عن افتتاح أول فروع فندق ستايبريدج سويتس في مطار آل مكتوم، وكشفت أيضاً عن فندق هوتيل إنديجو دبي داون تاون، وهو أول فندق للعلامة في منطقة الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، كما أعلنت عن افتتاح فندق «كراون بلازا دبي مارينا»، ويضمّ 273 غرفة.

وأعلنت «روتانا لإدارة الفنادق» عن موعد افتتاح فندقها الجديد «الجداف روتانا». وافتتحت «ماريوت» فندق «إليمنت الجداف» الذي يضم 269 غرفة.

وأعلنت فنادق ومنتجعات «ويندام» عن افتتاح فندقين لها، هما فندق «ويندام دبي ديرة» المؤلف من 290 غرفة، وفندق «سوبر 8 من ويندام» دبي ديرة المؤلف من 94 غرفة، والذي يشكّل أول فنادق العلامة في دولة الإمارات. وأعلنت مجموعة «تايم للفنادق»، رسمياً، إدارة منشأة «أونيكس» للشقق الفندقية في منطقة القصيص بدبي، وتضم «تايم أونيكس» للشقق الفندقية 176 شقة فندقية.

وأعلنت «روڤ للفنادق»، عن إطلاق فندق «روف لا مير» في قلب الوجهة الشاطئية «لا مير»، ويضم الفندق الجديد 366 غرفة. كم افتتح فندق «ذا مانور» بإدارة العلامة التجارية «جيه آيه» كأول فندق في منطقة الفرجان بجبل علي ويضم 247 غرفة.

وأعلن فندق «مي دبي» من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد عن افتتاحه مؤخراً، ويقع في مبنى «ذا أوبس» التابع شركة «أمنيات» العقارية في قلب منطقة برج خليفة بدبي، ويحتضن الفندق 74 غرفة و19 جناحاً.

وأعلنت «مجموعة جميرا»، عن افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت»، المُنشأة الجديدة التي تضم مجموعة من الشقق والمساكن الفاخرة بخدمات فندقية في قلب منطقة مرسى دبي «دبي مارينا». وباعتباره آخر الأبراج التي يتم تشييدها ضمن مشروع «مارينا جيت» التابع لشركة «سيليكت جروب» العقارية، يقدم هذا البرج الجديد 508 وحدات سكنية مميزة، تحمل جميعها علامة «جميرا ليفنج»، وتتنوع ما بين 104 شقق بخدمات فندقية، وهي مثالية للإقامة الطويلة، علاوة على 389 مسكناً خاصاً، تشتمل على منزل «بنتهاوس» فاخر، و15 فيلا.

وافتتحت علامة «إيبيس ستايلز»، التابعة لمجموعة أكور، فندقها في دبي. وقد صُمّم فندق «إيبيس ستايلز دبي- مطار دبي» الذي يضم 351 غرفة خصيصاً للمسافرين العالميين العصريين.