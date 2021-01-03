شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحجز مقعداً في رحلة تعافي السياحة من «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استطاعت دبي خلال الأشهر القليلة الماضية، بمرونتها العالية، وقدرتها على التأقلم مع جميع الأزمات والمتغيرات الدولية والإقليمية، تطبيق استراتيجية متكاملة؛ لاستقبال السياح الدوليين مرة أخرى، في الوقت الذي عانى العالم قيوداً وإغلاقات؛ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد؛ «كوفيد-19».

وحصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ بفضل الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها، ويعد هذا الختم مبادرة دولية تتيح المجال أمام المسافرين؛ لتحديد الوجهات التي تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المتوافقة مع البروتوكولات العالمية؛ لضمان صحة المسافرين في ظل الظروف الحالية الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، بما يدعم جهود «دبي للسياحة» في الترويج للإمارة عالمياً، وجعلها الخيار المُفضل للجميع.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه الصحة والإجراءات الوقائية المتبعة؛ للمحافظة على الصحة العامة على رأس اهتمامات المسافرين عند اختيار وجهتهم المفضلة للسفر، فإن ختم «دبي الضمانة» يعد من المبادرات المهمة التي تسهم في طمأنة الزوار، الذين سيخوضون تجارب ممتعة وأيضاً آمنة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم بدءاً من وصولهم إلى دبي وحتى مغادرتهم لها.

وتواصل دبي استضافة الزوار والترحيب بهم بعد استئناف مطاراتها استقبال السياح في شهر يوليو/تموز الماضي، وفي ذات الوقت ارتفع عدد المنشآت السياحية والتجارية والترفيهية التي حصلت على ختم «دبي الضمانة»، والذي يدل على امتثالها وتطبيقها جميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

استمرار فتح الأسواق الدولية

وتشهد الحركة السياحية في دبي تزايداً مستمراً مع استمرار فتح الأسواق الدولية التي تشكل جزءاً مهماً للسياحة الوافدة إلى دبي، فيما تتعاون دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مع جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص، لمواصلة الترويج لدبي وجهةً سياحية آمنة خلال «كوفيد-19».

ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بما فيها السياحية بعد تخفيف القيود عليها من جرّاء جائحة كورونا «كوفيد-19»، سارعت العديد من المنشآت الفندقية، والوجهات الترفيهية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية إلى فتح أبوابها من جديد لاستقبال زوارها، وكذلك قدمت لهم المزيد من العروض والباقات الترويجية التي تشجعهم على زيارتها؛ للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها.

افتتاح العديد من الأنشطة

وفي ظل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة وفق المعايير الدولية بهدف المحافظة على صحة وسلامة المشاركين والمنظمين سواء في أماكن إقامة الفعاليات أو الفنادق أو مطارات دبي أو مختلف نقاط الاتصال الأخرى التي يتم التعامل بها مباشرة مع الزوار في مختلف أنحاء المدينة، فقد أصبح إقامة فعاليات الأعمال المحلية والدولية في دبي متاحاً حالياً؛ وذلك ضمن ضوابط وإرشادات يجب على المنظمين الالتزام بها؛ لضمان صحة وسلامة الجميع.

الثقة في السفر الجوي

ولعبت مطارات دبي دوراً محورياً في تعزيز الثقة في قطاع السفر الجوي، بالتعاون مع شركات الطيران المحلية والدولية، ولاسيما من خلال تطبيق برتوكولات السفر الآمن المتفق عليها دولياً، إضافة إلى إجراءاتها الخاصة التي طبقتها؛ لتعزيز حماية صحة الموظفين والمسافرين، إضافة إلى ضمان تطبيق أقصى درجات الحماية ضمن منظومة قطاع الطيران.واستقبلت دبي 416.7 ألف زائر خلال الفترة يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2020 بعد استئناف الرحلات الجوية في تاريخ 7 يوليو 2020. وبلغ أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2020، نحو 757.1 ألف زائر، لتسجل المنشآت الفندقية زيادة مستمرة في الإشغال.

واتجهت الفنادق في دبي ودولة الإمارات نحو استقطاب الزوار والنزلاء، باستخدام أساليب جديدة؛ تتمثل في توفير أقصى درجات السلامة من خلال إجراءات التعقيم والنظافة المعززة في المنشآت الفندقية ومرافقها؛ وذلك في الوقت الذي، أسهم «كوفيد - 19» في تغيير أنماط السياحة والسفر.

واتجهت الفنادق نحو استقطاب الزوار والنزلاء، باستخدام أساليب جديدة؛ تتمثل في توفير أقصى درجات السلامة من خلال إجراءات التعقيم والنظافة المعززة في المنشآت الفندقية ومرافقها؛ وذلك في الوقت الذي، أسهم «كوفيد - 19» في تغيير أنماط السياحة والسفر.

وفي ظل الظروف الحالية التي تتطلب تركيزاً أكبر على معايير النظافة والصحة؛ أصبحت السلامة هي الأولوية القصوى. وأصبحت معايير الضيافة المبنية على الشفافية والمتعلقة بالصحة والسلامة والنظافة عوامل رئيسية في استعادة ثقة المسافرين في مختلف أنحاء العالم.

معايير صارمة

وتؤكد القواعد الإرشادية التي تصدرها الجهات الصحية وهيئات السياحة في الدولة، التزام المنشآت الفندقية بتدابير إضافية، منها التعقيم المتواصل والمستمر وتعيين مدير للتعقيم؛ لمراقبة أوضاع المنشآت الفندقية؛ وذلك إضافة إلى التباعد الجسدي، وتوفير خاصية عدم التلامس والتسجيل عبر الإنترنت وغيرها.