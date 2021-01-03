شكرا لقرائتكم خبر عن سكان دبي إلى 3.41 مليون نسمة بزيادة 1.6% في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع عدد سكان دبي خلال العام الماضي 2020 بنسبة 1.6% تمثل حوالي 55.4 ألف نسمة، حيث وصل الإجمالي إلى 3.411 مليون نسمة (مقيمون إقامة دائمة) مقارنة مع العام 2019، الذي بلغ عدد سكان الإمارة فيه 3.356 مليون نسمة بحسب بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وبلغ عدد سكان الإمارة نهاية الربع الأول من عام 2020 حوالي 3.386 مليون نسمة، وارتفع عددهم في الربع الثاني إلى 3.394 مليون نسمة، والى 3.403 مليون نسمة نهاية الربع الثالث من العام نفسه. ومع نهاية عام 2019 بلغ عدد سكان دبي من الذكور 2.331 مليون شخص، وحوالي 1.024 مليون من الإناث.

وعلى صعيد عدد سكان الإمارة والعاملين فيها ويقيمون خارجها؛ فقد بلغ عددهم 4.312 مليون نسمة نهاية الربع الثاني من العام الماضي 2020، تمثلوا في 3.394 مليون نسمة يقيمون إقامة دائمة، و918 ألف نسمة يعملون فيها ويقيمون خارجها.

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