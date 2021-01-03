شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 6 مشاريع في ختام البرنامج الوطني «إشراقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، تأهل 6 مشاريع مشاركة في ختام البرنامج الوطني «إشراقة» لتحصل المتأهلات على الدعم المناسب لتطوير واستدامة مشاريعهن ومنتجاتهن عبر جملة من المزايا التي يوفرها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني إشراقة على نجاح البرنامج في دورته الأولى لاسيما في ظل مشاركة 31 مشروعاً ليضم مجال الأمن الغذائي 18 مشروعاً ومجال الصحة 13 مشروعاً، مشيرة إلى أن المجلس حريص على تنويع فئات البرنامج خلال الدورة المقبلة بهدف توسيع دائرة المشاركة واستقطاب سيدات ورائدات أعمال لعرض مشاريعهن وأفكارهن.

وأشادت بالتنوع الواضح للمشاريع المشاركة في البرنامج والتي اتسمت بالإبداع والمرونة في مواجهة التحديات التي واجهت المشاريع بشكل عام خلال العام 2020، مؤكدة أن برنامج «إشراقة» في دورته الأولى وفّر منصة لاستعراض مشاريع صاحبات الأعمال والأفكار المبدعة والمرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، الأمر الذي يتماشى مع أهداف وخطط مجلس سيدات أعمال عجمان ويواكب توجهات إمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات عامة.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تنويع استفادة المشاركات من سيدات الأعمال في البرنامج إلى جانب رواد ورائدات الأعمال عبر تنظيم 12 ورشة عمل متنوعة على أيدي متخصصين من أصحاب الخبرات والمدربين المعتمدين في العديد من المجالات «الإدارة، الإنتاج، التسويق، الدعاية، الإبداع والابتكار وغيرها من المجالات» ليستفيد من ورش العمل 1113 مشاركاً ومشاركة.

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