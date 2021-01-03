شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو تقنية المعلومات في الإمارات والسعودية يضعون استراتيجيات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «سيسكو» عن نتائج دراستها الأولى حول رؤية مديري تقنية المعلومات التي حدّدت الأولويات الاستراتيجية ل 1300 صانع قرار على مستوى العالم عبر العديد من الأسواق ومنها دولة الإمارات والسعودية.

وفيما يستكشف مديرو تقنية المعلومات مجالات جديدة، تغيرت طريقة عمل فرقهم على أساس يومي وخططهم المستقبلية تغييراً جذرياً حيث كشفت دراسة سيسكو أن «كوفيد-19» يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات 61% من المشاركين في الإمارات والسعودية.

وحدّدت نتائج دراسة «سيسكو» أربع ضرورات استراتيجية واضحة لدى مديري تقنية المعلومات في الإمارات والسعودية:

إعادة تصور التطبيقات: يؤمن 88% بأهمية البناء السريع للتطبيقات مع القدرة على نشرها في أي مكان بذكاء ومراقبة كل تجربة وإجراء في الزمن الفعلي.

تأمين البيانات: يعتقد 98% بأهمية ضمان الحفاظ على أمن بيانات العملاء والبناء على الثقة.

التحول في البنية التحتية: يؤمن 87% بضرورة إنشاء بيئة مُعرّفة بالبرمجيات ومدفوعة بالأهداف ومدعومة بالسياق.

تمكين الفرق: يعتقد 84% بأهمية توفير الفرص للموظفين للتعاون بسلاسة عبر كل المنصات والوسائل.

وفي حين يدرك مديرو تقنية المعلومات في البلدين أهمية التحول الرقمي وضمان أمن البيانات وتحسين التطبيقات وتمكين الفرق، أشار المشاركون في الدراسة أيضاً إلى وجود صعوبات في توضيح القيمة الاستراتيجية لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات لشركاتهم باعتبارها عقبة رئيسية.

وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة «سيسكو» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «على مدى أكثر من 35 عاماً، وضعت سيسكو معايير الابتكار مساهِمةً في بناء الإنترنت وإرساء تصور جديد للاتصالات وتمكين صانعي القرار من تحقيق كامل إمكانياتهم وتوظيف قدراتهم. وبينما تقوم الشركات الآن بإعادة هيكلة خطط تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتلبية متطلبات الواقع الجديد، فإننا نعتقد بأهمية دور مديري تقنية المعلومات كقوة محفزة لأجندة الابتكار بالاعتماد على الدعم والتمكين الكامل من إداراتهم.