شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأسهم أداء في مؤشر «إس آند بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عام 2020 بمكاسب بلغت 16.26% على مدار العام، وأغلق عند مستوى قياسي يوم الخميس الماضي، ما اعتُبر أداء رائعاً إثر عمليات البيع العنيفة في فبراير/شباط، ومارس/آذار الماضيين.

وشهدت بعض الأسماء في مؤشر السوق الواسع سنوات قوية بشكل خاص، بمكاسب تجاوزت 100% لستة أسهم رئيسية. ولعل زخم صعود المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 500 شركة أمريكية، كان سيعتبر أكثر دراماتيكية لو كان هناك اسمان ضمن قائمته منذ بداية عام 2020، وهما صانعة السيارات الكهربائية «تيسلا» بعائد سعر بلغ 743% خلال العام، ومنصة التجارة الإلكترونية الرائدة «إتسي» بعائدات فاقت 300%.

وشكل هذان السهمان للشركتين اللتين انضمتا إلى المؤشر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، موضوعات تداول رئيسية في السوق الأمريكية، وكما كانت الأسهم المرتبطة بالطاقة الخضراء تتمتع بسنوات قوية، فعلت أسهم مثل «إتسي»، الشركة التي كانت مجهزة جيداً لعالم «البقاء في المنزل».

واعتبر عام 2020 قوياً في المجمل وعلى نطاق واسع لعالم أشباه الموصلات، وضمت قائمة أفضل ثمانية أسهم أداء، اثنين من رواد الصناعة هما «إنفيديا» بمكاسب بنحو 122%، و«إيه إم دي» بمكاسب 99.8%. وكان أداء سهم «باي بال» للمدفوعات الرقمية مميزاً هو الآخر، وحل ضمن القائمة نفسها وتجاوزت مكاسبه 116%.

ومؤشر «إس آند بي 500» هو عبارة عن مجموعة من الأسهم ذات ثقل مالي كبير ورؤوس أموال ضخمة في السوق الأمريكية. والمعيار الذي يقيس العديد من المستثمرين المحترفين أنفسهم على أساسه، وتتم مقارنة بأداء العديد من الصناديق المتداولة والصناديق المشتركة في البورصة بأداء مؤشر «إس آند بي»، مع أكثر من 11 تريليون دولار مرتبطة به، أو تم قياسها مقابله منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.