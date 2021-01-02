شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات «ريبورتاج» تقفز 125% خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «ريبورتاج العقارية»، عن تحقيق مبيعات تتجاوز 812 مليون درهم خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 362 مليون درهم.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية»، أن نمو مبيعات الشركة رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال 2020، يؤكد قوة أداء الشركة، ونجاحها في طرح وحدات عقارية جاذبة للمشترين، كما يظهر استقرار القطاع العقاري بالإمارات.

وأشار إلى أن المبيعات خلال العام 2020 شهدت نمواً مستمراً، موضحاً أن مبيعات الربع الرابع من العام بلغت 244,5 مليون درهم.

وأضاف سليمان أن العام 2020 شهد طرح الشركة لعدد من المشاريع الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي اجتذبت شرائح متنوعة من المشترين في ظل توفير طرق سداد ميسرة وعروض خاصة وأسعار تنافسية.

وأوضح أن استمرار الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع الشركة رغم تحديات جائحة كورونا، وقرب اكتمال وتسليم عدد من المشاريع في أبوظبي، عزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، ما أسهم في زيادة الطلب، وهو ما انعكس في نمو مبيعات الشركة.

وأشار إلى أهمية الإجراءات التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال العام 2020، والتي أسهمت في تقليص تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، وأسهمت في سرعة تجاوز القطاع العقاري للتحديات، مؤكداً أهمية توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات منذ بداية الأزمة الراهنة، فضلاً عن تسهيلات التمويل العقاري وإلغاء المزيد من الرسوم في تعزيز المبيعات بالسوق العقاري.