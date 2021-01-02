شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإمارات مع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ندخل عام 2021 وآمالنا كبيرة وطموحاتنا أكبر، ليس فقط بأن يكون عاماً أفضل من الذي سبقه، فهذه أمنية الجميع كون عام 2020 كان أصعب الأعوام التي مرت على البشرية في العصر الحديث بسبب جائحة كورونا، وما ألحقته بالبشر والاقتصاد، ولكن بأن يكون عام الانطلاق نحو غد جديد ومستقبل مشرق.

الإمارات التي ودعت 2020 بتفاؤل وفرح، أسعدت العالم بما حققته من إنجازات ومن قدرة قلّ مثيلها على مواجهة «كوفيد-19» وتداعياته، حيث أدارت الأزمة بكفاءة عالية، فقالت للجميع أهلاً بكم، وكانت دعوتها التي لقيت استجابة على مستوى العالم واسعة ومؤثرة، بعد أن كانت قد استعدت صحياً واجتماعياً والتزاماً بالإجراءات الاحترازية، وكان الجميع مواطنين ومقيمين وزائرين أهلاً للثقة وتحمل المسؤولية.

ما حققته الإمارات في الربع الأخير من العام الماضي على مستوى مواجهة جائحة كورونا، ستبدأ بحصد ثماره هذا العام على المستوى الاقتصادي، فعالم الأعمال عزز ثقته بحكومة الإمارات أكثر فأكثر، وتأكد مجدداً أن الحكومة تقف إلى جانبه في الأزمات وأن قراراتها مرنة وسريعة ومواكبة للمتغيرات، وأنها تسير وفق منهج وخطط ثابتة بعيداً عن التخبط الذي أصاب العديد من حكومات العالم وخاصة في الغرب.

هذه الثقة الإضافية ستكون محفزاً لجذب الاستثمارات وتوطينها في الدولة، والمضي قدماً في إطلاق المشاريع من الإمارات للمنطقة والعالم، مدعومة بحزمة التشريعات والحوافز التي أعلنتها الحكومة في الأشهر الأخيرة من العام على صعيد تأسيس الشركات وتسهيل الإقامات للمستثمرين وغيرهما من المعطيات الجديدة.

لن نكون مفرطين في التفاؤل إذا قلنا إن عام 2021 مرجح أن يكون الأفضل لاقتصاد الإمارات منذ سنوات، فكل الوقائع تشير إلى هذا الاتجاه، أبرزها تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتدني وبلوغ تكلفة الإقراض الحد الأدنى منذ أكثر من عقد، وارتداد قطاع العقارات من أدنى مستوياته مع الالتزام بضبط المعروض، واستفادة الإمارات من تدفق السياح مجدداً مع إغلاقات المقاصد التقليدية.

أما الأكثر انتظاراً فسيكون ما تخبئه الحكومة في جعبتها من مبادرات تعتزم إطلاقها هذا العام في إطار استعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وهي مبادرات ينتظر أن تكون ضخمة تحمل معها مشاريع وخططاً عملاقة للانتقال بالإمارات واقتصادها إلى مستوى متقدم بما يعزز تنافسيته، بعد أن نجحت في الخمسين عاماً الماضية في تكوين اقتصاد أصبح نموذجاً عالمياً.

التفاؤل بعام 2021، عنوانه احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الاتحاد، دولة صنعت في 50 عاماً معجزة اقتصادية بكل المقاييس. وإذا كانت رؤية الإمارات 2021 تستحق هذا العام فإن رؤى القيادة تستحق عند كل مفصل وتحدٍ،فرصة وطموحاً جديداً. القادم أفضل.