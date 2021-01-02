ساما يبدأ إصدار تراخيص نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

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وأكد البنك المركزي سعيه المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهداف «ساما» لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع.وأعلن ساما عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي شركة تمام للتمويل لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 20 مليون ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
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