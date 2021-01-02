أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، السبت، بقيمة 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 823 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 قد ارتفع إلى 709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 24 إلى 945 جنيهًا، والجنيه الذهب 6616 جنيهًا.

وعالميًا أنهت أسعار الذهب أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس، مرتفعة.

وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.