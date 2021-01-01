شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يتسارع لتحقيق الوعد التاريخي أول أكتوبر 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

انتصر «إكسبو 2020 دبي» على جائحة فيروس «كوفيد-19» ليحقق الحلم 2021 بوعد من دولة الإمارات تنظيم الدورة الأفضل على الإطلاق في تاريخ الحدث والتي ستؤرخ لغد أكثر ازهاراً وإنسانية في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال افتتاحهما ساحة الوصل «القلب النابض»لموقع «إكسبو 2020 دبي» في يناير / كانون الثاني 2020 أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رسّخت مكانتها العالمية وأصبحت جاهزة لاجتماع دول العالم في إكسبو الإمارات، الذي سيكون بمثابة منصة تفاؤل وأمل وعمل وتعاون تلهم شعوب العالم بالتغيير الإيجابي من أجل صنع مستقبل أفضل.

ويفصلنا اليوم 272 يوماً عن انطلاق أكبر الفعاليات وأكثرها تأثيراً في العالم بعزيمة الإمارات وطاقاتها القصوى الراغبة في إسعاد وازهار محيطها الخليجي والعربي والمنطقة بل والعالم على مدار 6 أشهر تتطلع خلالها لاستقبال نحو 25 مليون سائح وزائر من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.



مرحلة جديدة



وتسببت جائحة «كوفيد-19» بتأجيل «إكسبو 2020 دبي» عاماً، الأمر الذي أعطى الحدث فرصة لتطوير العديد من المشاريع والبرامج لفائدة العالم، عبر أفكار أوسع وأكثر ابتكاراً على مستويات تعزيز المبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والتي ستؤرخ لمرحلة جديدة تماماً في تاريخ البشرية.

وكعادتها دائماً لا تنجز ولا تقدم دولة الإمارات إلا الأفضل، حيث تتواصل الاستعدادات على مدار الساعة لتدشين فعالية ملهمة، تمثل انطلاقة أخرى في سلسلة انطلاقات الدولة التي ليس لها نهاية أو حدود لتفتح ذراعيها ترحيباً بكل من طرق بابها زائراً أو طالباً العمل أو العيش في سلام.

ومر عام 2020 بتحدياته الكبرى التي هزت العالم صحياً واقتصادياً لكنها زادت دولة الإمارات إصراراً على النجاح والتفوق وتحويل التحديات إلى فرص في جميع المجالات لتكون من الأبرز عالمياً في التغلب على تحدي جائحة «كوفيد-19» والتخفيف من تبعاته داخلياً وتفيض إنسانية ومساعدة على العالم وهي نفس الروح التي تستعد بها لاستقبال العالم خلال «إكسبو2020 دبي» العام 2021.



مواصلة العمل



وتتواصل جميع الاستعدادات في موقع «إكسبو 2020» على مدار الساعة لإنجاز كافة المخططات والمشاريع وفق أعلى المعايير الصحية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة وخلق مستقبل أفضل للجميع، حيث تسمح فترة التأجيل لجميع المشاركين بتجاوز أثر الجائحة العالمية والتمكن من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع حلول لتحديات العصر.

ويواصل «إكسبو2020» العمل على تحقيق شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» ملتزماً باستضافة حدث دولي استثنائي يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها وابتكاراتها، بما في ذلك ما تحقق من تقدم تقني كبير في مجالات الدواء والعلوم، وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة أكثر من 190 بلداً، فضلاً عن آلاف الشركات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية في جميع المجالات.



روح الأمل



وتجمع معارض «إكسبو» الدولية العالم معاً بروح من الأمل والتعاون، بهدف صنع مستقبل أفضل، ولدى «إكسبو 2020 دبي»، قناعة راسخة بأن الإنسانية بحاجة حالياً إلى الإبداع والتعاون والتضامن بين جميع دول العالم لتجاوز الأوقات الصعبة.



معارض إكسبو الدولية



لا تضاهي أيّ من الفعاليات الدولية معارض إكسبو الدولية من حيث الحجم والنطاق والمدة وعدد الزوار. وهي تمثل منصات ضخمة للتثقيف وتحفيز التقدم، تؤدي دور الجسر الذي يصل بين الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمواطنين.

تشكل معارض إكسبو الدولية احتفالاً جماعياً، حيث يمكن للجميع التعلم والابتكار وتحقيق التقدم والاستمتاع عبر تبادل الأفكار والتعاون معاً ويتناول كل معرض منها شعاراً أو موضوعاً خاصاً به يسعى عبره إلى ترك أثر دائم في مسيرة التقدم البشري.

انطلقت معارض إكسبو الدولية للمرة الأولى مع «المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من كل الدول» الذي أقيم في لندن عام 1851.

كشفت معارض إكسبو الدولية النقاب عن بعض أبرز المبتكرات والإنجازات في العصر الحديث بما فيها «برج إيفل وبرج إبرة الفضاء في سياتل، والآلة الكاتبة، وجهاز التلفزيون وغيرها من الابتكارات».

المكتب الدولي للمعارض، الذي أنشئ عام 1928، هو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنظيم معارض إكسبو والإشراف عليها، وصون القيم الأساسية المتمثلة في التثقيف والابتكار والتعاون بالإنابة عن الدول ال 170 الأعضاء.



إكسبو 2020 دبي في أرقام



يشكل إكسبو 2020 دبي فرصة لجمع المجتمع العالمي بروح مفعمة بالأمل والتفاؤل، للمساهمة في رسم مستقبل أفضل في عصر ما بعد كوفيد-19، عبر إلهام حلول جديدة ومشوّقة لتحديات العالم الأكثر إلحاحاً.

إكسبو 2020 دبي، وهو أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث يُقام في العالم العربي، سيُلهِم الناس عبر استضافة أنبغ العقول وأكثر الأفكار ابتكاراً من أنحاء العالم.

يستند الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» إلى الاقتناع الراسخ بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما إلا بالاستثمار في قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق جديدة وفريدة.

سيكون إكسبو 2020 دبي تجربة فريدة من نوعها واحتفالاً لمدة 6 أشهر بالروح الإنسانية التي ستُلهِم الجميع للتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. وسيشكل فرصة لإنشاء الروابط وتجديدها، وللاستمتاع بروعة برنامج الفعاليات المميز، ولممارسة الأعمال أيضاً.

سيرحب إكسبو 2020 بالفنانين والأكاديميين ونجوم موسيقى البوب ورواد الفكر ومَهَرة الطهاة وخبراء الشركات والتقنيات وقادة الغد.



أكثر من 60 فعالية حية يومياً على مدى 182 يوماً



وحوالي 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، وأكثر من 50 مطبخاً عالمياً، إلى جانب تقنيات الطهي المستقبلية، والأطباق المحلية المفضلة، وجولات الطبخ الشهي.

ستساهم الدول المشاركة في برنامج الفعاليات الحافل والمتنوع والمتغير باستمرار – بدءاً من الموسيقى والرقصات الشعبية والفنون، ووصولاً إلى الجلسات الشعرية الملهمة والمحادثات الثاقبة.



موضوعات «إكسبو»



ستكتشف الدول والمؤسسات التي ستشارك في الحدث الدولي الضخم - إلى جانب ملايين الزوار- متانة الروابط بين موضوعاتنا الفرعية الثلاثة، وهي الفرص والتنقل والاستدامة، التي تمثل ركائز أساسية لتشكيل عالمنا.

الفرص: إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل.

التنقل: ابتكار وسائل أكثر ذكاء وإنتاجية لتنقل الناس والبضائع والأفكار سواء مادياً أو افتراضياً، لتضمن حفاظنا على مرونتنا.

الاستدامة: احترام عالمنا والعيش في تناغم تام معه لضمان مستقبل مستدام للجميع.



معارض إكسبو السابقة:



أقيم أول إكسبو دولي - الذي سمي المعرض العظيم - في لندن عام 1851 وقد اكتسب هذا المفهوم شعبية واسعة وأعيد تكراره في مدن عديدة من العالم، لما اتسم به من قوة جذب لا نظير لها وسجل حافل من الإسهامات التي أثرت في البشرية عموماً ومنذ إنشاء المكتب الدولي للمعارض عام 1928 بهدف تنظيم الفعاليات الكبرى والإشراف عليها، تمحورت معارض إكسبو الدولية حول موضوع رئيسي واحد يهدف إلى تحسين المعرفة البشرية، ويراعي التطلعات الإنسانية والاجتماعية، ويسلط الضوء على التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.

تسليم الموقع



اكتملت جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لإكسبو مع نهاية العام 2019.

خلال 2020، ركّز العمل على تنسيق المناظر الطبيعية في موقع إكسبو وتجهيز المباني المملوكة للحدث الدولي

اكتملت أعمال إنشاء مناطق الموضوعات الثلاثة في مايو 2019.

أزيحَ الستار عن بوابات دخول إكسبو، المصنوعة من الألياف الكربونية لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، في فبراير 2020.

أكثر من 210 ملايين ساعة عمل على موقع إكسبو 2020 أُنجزت حتى شهر أكتوبر 2020.

الأثر الاقتصادي لـ «إكسبو»



يساهم إكسبو 2020 دبي في تحقيق رؤية الإمارات 2021، عبر دعم الحركة السياحية وإنشاء مشروعات مبتكَرة.

يوْلي إكسبو 2020 دبي اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لإدراكه أن لها دوراً رئيسياً في تحقيق النمو وإتاحة فرص العمل في دولة الإمارات ويلتزم إكسبو بتخصيص 20% من النفقات المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

بنهاية يوليو 2020، بلغ حجم العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ما تقرب قيمته من 5 مليارات درهم.

تجاوز عدد المؤسسات المسجّلة للعمل مع إكسبو 2020 دبي 45 ألف مؤسسة من أكثر من 180 بلداً وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 54 % من مجموع الشركات المسجّلة لدى إكسبو 2020، وقد نالت 56 % من عقود إكسبو 2020.



المشاركون الدوليون



أكثر من 200 جهة مشاركة، تشمل ما يزيد على 190 دولة، إضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية والشركات، فضلاً عن الملايين من الزوار، ستجتمع للاحتفال بإكسبو 2020 دبي.

أكدت أكثر من 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، وهو ما يعني تجاوز عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة، الذي كان يبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013.

سيوفر إكسبو 2020 دبي لكافة الدول المشاركة فيه، منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص.

كشفت عشرات الدول النقاب بالفعل عن تصاميم أجنحتها، والموضوعات التي ستتطرق إليها، وتجربة الزوار التي ستقدمها. وتتسم جميع الأجنحة بالابتكار والتثقيف والإلهام.