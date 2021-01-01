شكرا لقرائتكم خبر عن بداية استثنائية لسياحة الإمارات في العام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يشهد القطاع السياحي في دولة الإمارات، انتعاشاً قوياً هو الأكبر منذ بدء تفشي وباء فيروس «كوفيد-19» في جميع الأسواق السياحية على مستوى العالم، في ظل توافد السياحة الدولية إلى دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، ما حفز قطاع الضيافة لتسجيل أفضل أداء له منذ فترة الإغلاق، بدعم من تزايد وتيرة نشاط السياحة الداخلية والسياح الدوليين.

وتعد دولة الإمارات واحدة من الوجهات السياحية العالمية التي تحتفل بالعام الجديد وسط إجراءات احترازية معززة، لتصبح محط أنظار السياح الدوليين، وتظهر الإحصاءات في قطاع الضيافة ازدهاراً سياحياَ قوياً.

وسجلت المطارات المحلية حركة نشطة في أعداد المسافرين الدوليين الذي قدموا إلى الدولة؛ للاحتفال بفعاليات رأس السنة الجديدة، وسجلت رحلات شركات الطيران القادمة إلى الدولة من العديد من الوجهات العالمية، إشغالاً كاملاً، بدعم من الطلب القوي على السفر.

كما شهدت شركات الطيران الوطنية والأجنبية طلباً قوياً على السفر خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2020، ويتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021، ولاسيما أول أسبوعين من 2021، توقعت مطارات دبي أكثر من نصف مليون مسافر خلال أول أسبوع من عام 2021، بينما تشير أرقام الحجوزات الخاصة بطيران الإمارات إلى أنها ستشهد أكثر من 70 ألف مسافر خلال يومين فقط.

الحجوزات الفندقية

وأظهر رصد ”الخليج 365” نمواً كبيراً في الحجوزات الفندقية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، ولاسيما أن منشآت فندقية سجلت إشغالاً كاملاً خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، فيما سجلت بعض المنشآت معدلات إشغال مرتفعة للغاية تراوح ما بين 70% إلى 95%، وذلك حسب المنشأة الفندقية.

وتلقت الأسواق حجوزات قوية من السوق الداخلي وبعض الأسواق الدولية مثل المملكة المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبعض الدول الآسيوية، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

المطاعم والمقاهي

كما سجل قطاع الضيافة طلباً كبيراً على حجوزات المطاعم والمقاهي في المناطق المطلة على احتفالات رأس السنة الجديدة، كما تزايد نشاط حركة التسوق من قبل السوق المحلية والسوق الدولية، تزامناً مع العروض الترويجية والخصومات التي توفرها مراكز التسوق خلال هذه الفترة.

وتعد دولة الإمارات الوجهة المفضلة للسياحة الدولية خلال «كوفيد-19»، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المؤسسات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والسياح الدوليين، ما يجعلها الوجهة الأمثل لاستقبال السياحة الدولية في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم.

فعاليات وعروض

وأعلنت الإمارات عن سلسلة من الفعاليات والعروض السياحية والترفيهية احتفالاً بأجمل شتاء في العالم، والذي تتميز به الدولة في هذا الموسم من كل سنة. ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت الدولة أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.

وتقام احتفالات هذا العام 2021 مع تطبيق كافة إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» مع الحرص على توزيع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة تجنباً للتزاحم وحفاظاً على تطبيق التباعد الاجتماعي.

