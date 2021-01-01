شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقطب 18.4 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

بحسب «خارطة دبي للأعمال»، التابعة لقطاع التسجيل والترخيص في «اقتصادية دبي»، بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة في الإمارة منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 نحو 38,269 رخصة جديدة. وقد استحوذت الرخص المهنية على حصة الأسد بواقع 21,953 رخصة جديدة، في حين استحوذت الرخص التجارية على 41.8% من الإجمالي بواقع 15792 رخصة جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة المذكورة إصدار 174 رخصة صناعية، و350 رخصة سياحية.

كما أشارت بيانات «خارطة دبي للأعمال»، إلى أن منطقة «بر دبي» استحوذت على 20,175 رخصة من إجمالي الرخص الجديدة، في حين استحوذت منطقة «ديرة» على 18,033، ومنطقة «حتا» على 61 رخصة. وقد جاءت «مؤسسة فردية» في مقدمة الأشكال القانونية للرخص الجديدة ب14,911 رخصة، تليها شركة «ذات مسؤولية محدودة» ب 12,350 رخصة، ومن ثم «أعمال مدنية» 9449 رخصة.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها إمارة دبي منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020 نحو 18.39 مليار درهم إماراتي، توزّعت على 409 مشاريع أجنبية في قطاعات مختلفة، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، التابع ل«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي».

دبي لتنمية الصادرات

في ظل اجتياح وباء «كوفيد-19» لكل دول العالم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في معظم البلدان الأخرى، والكساد الشديد الذي أطبق على معظم الأعمال التجارية، سارعت «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، استلهاماً من قيادتنا الرشيدة ومن الجهود الجبارة التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات، بوضع خطط بديلة وتطوير آليات جديدة وإطلاق مبادرات متميزة من شأنها تحويل هذا التحدي الأكبر إلى فرصة من خلال الاستمرار في تنمية التجارة و الصادرات، حيث لم تأل المؤسسة جهداً في دعم المُصدر الإماراتي.

أنشطة أفتراضية وخدمات جديدة

وقامت بتنفيذ المعارض والندوات والاجتماعات وجلسات التوعية المختلفة والمتنوعة افتراضياً. كما أطلقت مجموعة خدمات جديدة تتمثل بتحديد وتوفير موردين دوليين للمواد الأولية والخام الداخلة في الصناعة ومعدات وآلات التصنيع لأعضاء المؤسسة، وتخفيض الرسوم بما يقارب 5%على باقة محددة من خدمات مجموعة «إس جي إس» في ما يخص إجراءات اعتماد المنتج للتصدير، إضافة إلى تخفيض رسوم خدمات الشحن من شركتي «الفطيم لوجستكس»، و«مجموعة كونسولديتد شيبنج سيرفيسيز»، خلال أزمة «كوفيد-19»، وإطلاق خدمة الاستيراد الدولي لتوفير احتياجات المصنعين والمنتجين من المواد الخام والمعدات، حيث تم استلام 70 طلباً.

بوابة المصدرين

تم خلال 2020 رصد 61020 فرصة تصديرية محتملة «مناقصات» تغطي أغلبية الأسواق والقطاعات المستهدفة. وجرى إطلاق المرحلة الثانية من البوابة، وإضافة 20 دولة جديدة لتصبح 60 دولة. وزيادة عدد القطاعات لتصبح 13، إضافة 50 منتجاً جديداً ليصبح العدد الإجمالي 110.

وقامت الدائرة خلال جائحة «كورونا» بدعم 163 شركة و255 في قطاعات مختلفة ومتنوعة. ووصل عدد الشركاء المحليين والعالميين حتى اليوم إلى 31 شريكاً، منهم 16 شريكاً دولي. كما بلغ عدد طلبات التوفيق بين الأعمال عن طريق المكاتب الخارجية 968 طلباً، بينما سجل عدد الطلبات التصديرية المستلمة 335 طلباً، 194 طلباً وارداً للمكاتب الخارجية.

الشكاوى التجارية والمستهلكين

تلقى «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك» في «اقتصادية دبي» 46,216 شكوى مستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2020، بزيادة بنسبة 62% عن ذات الفترة من عام 2019. كما استقبل القطاع أيضاً في ذات الفترة 396 شكوى تجارية بانخفاض بمعدل 36% مقارنة بذات الفترة من عام 2019.

