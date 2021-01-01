شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأسواق ليست مجدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المعتاد في مثل هذا الوقت من كل عام أن يتنبأ متداولو «وول ستريت» بما قد يحدث لأسعار الأسهم، والفائدة، والسلع، وأسعار الصرف داخل الأسواق للأشهر الـ12 المقبلة.

وتحظى هذه التنبؤات بالكثير من الاهتمام، وتتم من قبل أشخاص أذكياء جداً لديهم إمكانية الوصول إلى أفضل البيانات والموارد الهائلة المتاحة لهم. ومع ذلك، ففي كثير من الأحيان ينتهي الأمر بهذه التنبؤات إلى أن تكون خاطئة بشكل مضحك.

وإذا كان هناك أي شيء قد أثبت لمرة واحدة، وإلى الأبد، عدم جدوى وضع توقعات دقيقة للسوق مع نهاية كل عام، فمن المفترض أن هذا الشيء هو «عام 2020».

فلم يتوقع أحد أن فيروساً قاتلاً سيظهر ليغرق الاقتصاد العالمي في أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويؤدي إلى واحدة من أكبر انهيارات سوق الأسهم، إضافة لهبوط أسعار النفط إلى ما دون الصفر دولار للبرميل، كما لم يتوقع أحد أيضاً في ظل الأزمة نفسها أن تأتي إحدى أسرع مراحل التعافي الاقتصادي، وارتداد السوق في التاريخ.

وفي حين أن التوقعات الكبيرة والواسعة هي التي تستقطب العناوين الرئيسية، فإن تلك التي يجب الانتباه إليها هي تلك التي تتطلع إلى شهر، أو شهرين، أو10 إلى 20 عاماً القادمة. فأسهل التنبؤات هي على المدى القصير جداً، أو الطويل جداً. وذلك بسبب احتمالات كبيرة بأن تصطدم التنبؤات لمدة عام واحد بالأحداث الخارجية، على عكس التوقعات القصيرة جداً، أو طويلة الأجل.

وبالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى التنبؤ بالأسواق المالية في عام 2021، فإن أول مكان للبدء هو الاحتياطي الفيدرالي، ومن ثم الحكومة الفيدرالية. إذ تعد السياسة المالية والنقدية أكبر مدخلين للأسواق المالية. وضخ الاحتياطي الفيدرالي نحو 3 تريليونات دولار مباشرة في النظام المالي هذا العام، معظمها من خلال مشترياته من السندات، ويخطط لمواصلة ضخ 120 مليار دولار في سوق السندات كل شهر، مع الحفاظ على أسعار الفائدة الصفرية حتى عام 2023. كما يمكن أن تمنح نتيجة جولة الإعادة في جورجيا الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي لتتماشى مع مجلس النواب، والبيت الأبيض، وتوفير المزيد من الحوافز المالية، إضافة إلى 4 تريليونات دولار، أو نحو ذلك، تم إنفاقها بالفعل. وفي الأساس، سيظل الشرطان الرئيسيان اللذان قادا أداء السوق القوي في عام 2020 موجودين في عام 2021، إلى جانب واحد إضافي وهو توزيع آلاف، وربما الملايين من لقاحات «كوفيد-19». وتشير تصنيفات وول ستريت المدروسة إلى أن نقطة البداية للتقييمات أعلى بكثير مما كانت عليه في قاع فترات الركود السابقة. ولكن كما علّمنا التاريخ الحديث، من الصعب عمل تنبؤات بناء على التقييمات، لأن المغالاة في التقييم لا فائدة منها. ومع ذلك، من الممكن أن تنكمش التقييمات مع تعافي الأرباح من الوباء.

بلومبيرج