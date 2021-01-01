الاقتصاد

25 % أرباح الذهب في عام.. و 2.9% خلال ديسمبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب في آخر جلسات 2020، أمس الأول الخميس، لتحقق أفضل أداء سنوي في 10 سنوات، مستفيدة من الوباء وتداعياته.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع ضعف الدولار الأمريكي، واستمرار المخاوف بشأن الوباء خلال التعاملات، لكن تحول العملة الأمريكية للارتفاع ضغط على مكاسب الذهب.

وحققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 24.8% خلال 2020، في أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 2010، واستفادت أسعار المعدن النفيس من ضعف الدولار الأمريكي، وتداعيات فيروس .

كما ساهمت الإجراءات التحفيزية من قبل الحكومات والبنوك المركزية في دعم المعدن، حيث ينظر إليه على أنه تحوط ضد تسارع التضخم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنحو 0.1%، ليسجل مستوى 1895.10 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب شهرية بنحو 2.9%، لكنها سجلت خسائر فصلية 0.4%، واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1893.6 دولار للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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