شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % أرباح الذهب في عام.. و 2.9% خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب في آخر جلسات 2020، أمس الأول الخميس، لتحقق أفضل أداء سنوي في 10 سنوات، مستفيدة من الوباء وتداعياته.

وتلقت أسعار المعدن الأصفر الدعم مع ضعف الدولار الأمريكي، واستمرار المخاوف بشأن الوباء خلال التعاملات، لكن تحول العملة الأمريكية للارتفاع ضغط على مكاسب الذهب.

وحققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 24.8% خلال 2020، في أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 2010، واستفادت أسعار المعدن النفيس من ضعف الدولار الأمريكي، وتداعيات فيروس كورونا.

كما ساهمت الإجراءات التحفيزية من قبل الحكومات والبنوك المركزية في دعم المعدن، حيث ينظر إليه على أنه تحوط ضد تسارع التضخم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنحو 0.1%، ليسجل مستوى 1895.10 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب شهرية بنحو 2.9%، لكنها سجلت خسائر فصلية 0.4%، واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1893.6 دولار للأوقية.