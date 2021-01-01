شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مبادرة حكومية في أبوظبي تضمن استدامة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مهند داغر

كشفت حكومة أبوظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية منذ بداية «جائحة - كوفيد 19»، وذلك ضمن الجهود المشتركة بين البنوك الوطنية في الإمارات، بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وهدفت هذه المبادرات المالية إلى دعم المجتمع والشركات في أبوظبي خلال فترة عدم الاستقرار الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم. وقد صُممت المبادرات المالية ال 17 بهدف تقديم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وذلك من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة اقتصاد أبوظبي.

واشتملت الإجراءات على 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاحت للأفراد المتضررين من «كوفيد-19» الاستفادة منها بناءً على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها.

ونفذ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية متنوعة في كافة القطاعات المحلية من بينها تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وحماية المستهلكين من الوباء.

مبادرات المجلس التنفيذي

وشملت المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام 2020.وتخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج «الضمانات الائتمانية» لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

وتخصيص مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة «توثيق» وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام.

توقيف العمل بكفالات العطاءات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.وإلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات.

وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه.

إجراءات «اقتصادية أبوظبي»

اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية، من أجل دعم جهود حكومة الإمارة ودولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كورونا».

وقررت الدائرة تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج، إضافة إلى إصدار التعاميم اللازمة التي تسهم في تنظيم عمل القطاع الخاص والمحافظة على حماية حقوق المستهلكين.

الأسعار

أصدرت اقتصادية أبوظبي تعميماً يفرض على أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها الالتزام بالأسعار المحددة للسلع، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية التي تهدف إلى حماية المستهلك ووقف أية محاولة لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر في ظل الظروف الاستثنائية.

كشفت حكومة أبوظبي عن حزمة شاملة من الحوافز المالية التي جاءت ضمن الجهود المشتركة بين بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بالتعاون مع كل من دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتشمل الإجراءات المُعلن عنها 10 مبادرات مصرفية تتعلق بالأفراد، و7 مبادرات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ سيكون متاحاً للأفراد المتضررين من الآثار المترتبة على «كوفيد-19» الاستفادة منها بناءً على طلبهم من البنوك التي يتعاملون معها.

مبادرات للأفراد

ووفرت البنوك المذكورة مبادرات للأفراد بشكل عام والمتضررين من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل خاص، تتضمن: تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 من دون احتساب أي رسوم إضافية عليهم والتوقف عن الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى 30 يونيو 2020 للعملاء المتعثرين والتوقف عن تجميد الحسابات المصرفية حتى 30 سبتمبر 2020 للعملاء الذين فقدوا وظائفهم ورد كامل رسوم معالجة معاملات بطاقات الائتمان التي تمت بالعملات الأجنبية والمرتبطة بإلغاء حجوزات السفر المنفذة بعد 1 يناير 2020 وإتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة دون رسوم خدمة حتى 30 يونيو 2020.

وشملت مبادرات الأفراد كذلك: تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة (الشخصية، السيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض 50% على الرسوم المصرفية وخفض معدلات الفائدة على القروض الجديدة (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) وبطاقات الائتمان للعملاء المؤهلين وفقاً لمعدلات الفائدة المطبقة حديثاً وخفض رسوم السداد المبكر للقروض الحالية (الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري) بنسبة 50% للعملاء المؤهلين حتى 30 يونيو 2020 وخفض مبلغ الدفعة الأولى بنسبة 5% للمتقدمين للحصول على تمويل عقاري لأول مرة وتوفير برامج تقسيط الرسوم الدراسية دون أي فوائد أو رسوم خدمة أو منح قرض بدون فائدة حتى 30 يونيو 2020.

مبادرات «الصغيرة والمتوسطة»

ووفرت البنوك مبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والمتضررة من فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل خاص، تتضمن: تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو 2020 ومن دون احتساب أي رسوم إضافية وخفض رسوم خدمة التاجر للعملاء المؤهلين ذوي قيمة استخدام أقل من 5 ملايين درهم من المدفوعات سنويا بنسبة 50% حتى 30 يونيو 2020 وخفض جميع الرسوم والأسعار المطبقة على الحسابات بدون رصيد بنسبة تصل إلى 50% للعملاء المؤهلين وخفض الحد الأدنى لمتطلبات متوسط الرصيد لجميع فئات حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة أقصاها 10,000 درهم شهرياً للعملاء المؤهلين وتأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الجديدة عبر منح العملاء المؤهلين فترة سماح تصل إلى 3 أشهر حتى 30 يونيو 2020 مع خفض بنسبة 50% على الرسوم المصرفية وخفض معدلات الفائدة على تسهيلات القروض الجديدة وفقاً للمعدلات المطبقة حديثاً وخفض الرسوم المصرفية بنسبة 50% على التسويقات المبكرة للقروض الحالية حتى 30 يونيو 2020.

ورفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إلى Aa3 من A3 وتصنيفها قصير المدى إلى P-1 من P-2 تزامناً مع اكتمال الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.

صفقات الاندماج

أعلنت العديد من الشركات الوطنية عن صفقات استحواذ هدف بعضها التغلب على تحديات ازمة كوفيد-19 من أجل تخفيض التكاليف وتشكيل كيانات قوية لتعزيز الأداء والقدرات التشغيلية.

ومن بين الصفقات التي تم الإعلان عنها في أبوظبي، صفقة في قطاع الأغذية أعلنت عنها الشركة القابضة العامة «صناعات» مع مجموعة أغذية.

ووافق مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية على تقرير التقييم الذي أعدته «كي بي إم جي» على عرض الاستحواذ المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في المنطقة، بإيرادات متكاملة تقدر بـ 8.8 مليار درهم. واعتمد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، المقترح بشأن صفقة الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة. وتقضي الصفقة بإنشاء واحدة من كبريات شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.