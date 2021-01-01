شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفلت من تخبط الوباء بخسائر 20% فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الخام العالمية، أمس الأول الخميس، لكنها فقدت أكثر من خمس قيمتها في 2020، إذ تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتقويض نشاط الاقتصاد العالمي، ودفعت أسواق النفط للتخبط.

وفي آخر أيام التداول في 2020، صعد برنت 17 سنتاً، ليبلغ سعر التسوية 51.80 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً، لتجري تسويته عند 48.52 دولار للبرميل.

وعلى أساس سنوي فقَد برنت 21.5%، في حين خسر غرب تكساس الوسيط 20.5%.

بلغت الأسعار في 2020 قاعها في إبريل/ نيسان، إذ انهار الطلب على الوقود بسبب جائحة «كوفيد-19»، وبعد حرب سعرية بين عملاقي النفط السعودية، وروسيا.

وهوى غرب تكساس الوسيط لمستوى متدن غير مسبوق عند سالب 40.32 دولار للبرميل، في حين تراجع برنت إلى 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999.

وارتفعت الأسعار عن هذه المستويات، وتسارعت وتيرة الزيادة بفضل التفاؤل في الأسواق حيال اللقاحات.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال مانجمنت بنيويورك: «كان النصف الأول استثنائياً، وغير مسبوق بما شهده من انحدار شديد ثم العودة المفاجئة للزيادة، وكان الأمر فيما بعد أشبه بمتابعة لوحة وهي تجف بعد رسمها عدة أشهر، حتى أكتوبر/ تشرين الأول».

ورغم أن الأسعار صعدت في الشهرين الأخيرين، ضغطت إجراءات الإغلاق الإضافية من جديد على الزيادة في الطلب على الوقود.