شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الفورية للذهب ترتفع بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب في عقوده الفورية خلال تعاملات اليوم الجمعة الذي يتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية وإغلاق الأسواق العالمية.



ونتيجة لأزمة فيروس "كورونا" المستمرة حتى الآن، أقبل المستثمرون على المعادن النفيسة كملاذات آمنة للتحوط في مواجهة تداعيات الجائحة وما تسببت فيه من ركود اقتصادي عالمي ونقص في السلع وتوقف في الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.



وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 7% خلال عام 2020 وهي أكبر خسائر سنوية منذ عام 2017، وذلك بالتزامن مع تدخل الاحتياطي الاتحادي بسياسة نقدية تيسيرية شملت خفض الفائدة إلى النطاق بين الصفر و0.25% بالإضافة إلى إطلاق برنامج لمشتريات الأوراق المالية.



واستقر مؤشر الدولار الأمريكي على نحو سلبي (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش عند 89.9 نقطة، وتم التداول قرب هذا المستوى طوال التعاملات الإلكترونية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1901.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1904.9 دولار وأقل سعر عند 1889.1 دولار.