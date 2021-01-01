شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للإسترليني بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف، وذلك في أول يوم بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.



كانت لندن وبروكسل قد توصلتا إلى صفقة تاريخية تحول دون خروج غير مرن للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



ووصف رئيس الوزراء "بوريس جونسون" هذه الصفقة بالعادلة للطرفين مشيرا إلى أنها جاءت بعد جهد ومفاوضات مكثفة استمرت لفترة طويلة.



وبالتزامن مع خروج بريطانيا من التكتل الموحد، أكد "جونسون" أن جهود حكومته سوف تنصب على مكافحة أزمة فيروس كورونا المتفشي في بلاده.



ورحب "جونسون" بالإعلان مؤخراً عن أن فاعلية لقاح شركة "استرازينيكا" الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد ربما تصل إلى أكثر من 95% مشيدا بهذا اللقاح وواصفا إياه بانتصار للعلم في بريطانيا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة أقل من 0.1% إلى 1.3673، وسجل أعلى سعر عند 1.3692 في حين سجل أقل سعر عند 1.3663.