شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض وسط تعاملات هادئة بفعل إغلاق عدة أسواق حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي وسط تعاملات هادئة اليوم الجمعة بفعل إغلاق عدة أسواق على مستوى العالم.



كانت أسواق الأسهم الأمريكية قد أغلقت آخر جلسات عام 2020 أمس عند مستويات قياسية مدعومة بتعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي من جائحة "كورونا".



وتتواصل الجهود من قبل الحكومات حول العالم لمكافحة أزمة فيروس كورونا حيث اتخذت بعض إجراءات إغلاق وعزل جزئي من أجل احتواء تفشي الفيروس.



وفي سياق متصل، أعلنت عدة دول تبني لقاحات "فايزر – بيونتك" و"موديرنا" و"استرازينيكا" و"سبوتنيك 5" الروسي من أجل الحيلولة دون تفشي الوباء.



هذا، وتلقت الأسواق العالمية دعما أيضا من توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة تحفيز مالية ثانية بقيمة 900 مليار دولار لدعم اقتصاد بلاده في مواجهة تداعيات كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2183، وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أعلى سعر اليوم عند 1.2224 في حين سجل أقل سعر عند 1.2126.