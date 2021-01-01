مصر توقع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب في البحرين الأحمر والمتوسط.. والهدف 17 بئراً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، أن الوزير الدكتور طارق الملا، وقع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد عن مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئراً استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

وتشمل الشركات التي جرى توقيع الاتفاقات معها إكسون موبيل وشيفرون وثروة للبترول المصرية وبى.بى وتوتال وشركاء لها هم شلوكوفبيك الكويتية وثروة.

ومؤخراً، أعلنت شركة "إيني "الإيطالية المتخصصة في التنقيب والطاقة اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الغربية.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن البئر المكتشف حديثاً سيزيد الطاقة الإنتاجية في منطقة "امتياز مليحة" 10 آلاف برميل نفط يوميا.

وجرى الوصول إلى الاكتشاف الجديد من خلال البئر "أرساديا 9"، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب الحقل "أرساديا"، الذي بدأ الإنتاج بالفعل، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5500 برميل نفط يوميا.

وقالت الشركة إن التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنقيب في الصحراء الغربية عبر مبادرة "أجيبا"، المشروع المشترك بين الشركة وهيئة البترول المصرية، يعزز من قيمة هذه الموارد بصورة سريعة.

والصيف الماضي، أعلنت الشركة كشفاً نفطياً ممثلا في الحقل، وبدأ الحقل في الإنتاج منتصف عام 2019، وتبلغ طاقته الإجمالي حاليا 12 ألف برميل نفط يوميا.