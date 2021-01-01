شكرا لقرائتكم خبر عن والد جونسون يطلب الجنسية الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الخميس سعيه للحصول على الجنسية الفرنسية في وقت تنتهي حرية تنقل البريطانيين في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية بريكست التي أبرمها نجله.

وقال ستانلي جونسون متحدثاً بالفرنسية مع إذاعة آر تي إل الفرنسية، «الأمر لا يتعلق بأن أصبح فرنسياً. فباعتباري أنا فرنسي، والدتي ولدت في فرنسا ووالدتها كانت فرنسية تماماً وكذلك جدها».

وأضاف الرجل البالغ 80 عاماً «بالنسبة لي المسألة تتعلق بالحصول على ما أملكه أساساً وأنا بغاية السعادة للأمر».

وكان والد جونسون الذي أنهى عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً من الانتماء للكتلة، من بين أوائل الموظفين الرسميين الذين عينوا في بروكسل بعد انضمام بريطانيا للاتحاد العام 1973.

وعمل في المفوضية الأوروبية وكان عضواً في البرلمان الأوروبي، وخاض في الأساس الحملة المعارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال للإذاعة «سأكون دوماً أوروبياً، هذا مؤكد».(أ ف ب)