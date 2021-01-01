شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة المارية تضيف مجموعة مرافق ترفيهية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم جزيرة المارية، إضافة مجموعة من مرافق الترفيه والاستجمام والرفاهية على امتداد الجزيرة خلال عام 2021. ويأتي هذا في إطار الرؤية الشاملة لتعزيز حضور ومكانة جزيرة المارية، حيث ستتم إضافة هذه الوجهات والمرافق الجديدة إلى الجهتين الشمالية والجنوبية للجزيرة، ما يتيح للمقيمين والزوار، التمتع بتجربة جديدة وسط أجواء مميزة من التسوق والترفيه والاستمتاع. وتضم قائمة المرافق الجديدة التي ستتم إضافتها للجزيرة:

تقام في الجزء الشمالي من «المارية»، وهي عبارة عن قبة مكيفة الهواء لممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات، تضم ثلاثة ملاعب مفتوحة لكرة القدم، وأربعة ملاعب للتنس، وساحات للياقة البدنية ومناطق للرياضات الأخرى، إضافة لغرف تبديل الملابس ومرافق للاستقبال. وتم ربط هذه المنطقة الترفيهية بشبكة طرق تتيح للمشاة والسيارات الوصول بسهولة ويسر إلى باقي أجزاء الجزيرة ومدينة أبوظبي،إضافة إلى محطات الحافلات ومواقف سيارات الأجرة. وسيتم تسليم هذه المرافق على عدة مراحل، إذ يتوقع تسليم المرحلة الأولى في مطلع عام 2021.

منطقة البلازا الجنوبية

تقع ضمن الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي والمقر الرئيسي للسوق، ومن المتوقع أن تشكّل البلازا الجنوبية للسوق متنفساً حيوياً للمقيمين والموظفين وغيرهم من مرتادي الجزيرة، للاستمتاع يومياً بجلسات الهواء الطلق، وأعمدة الإنارة الذكية والعناصر الفنية الأنيقة. وإضافة إلى ذلك، ستضم هذه المنطقة فعاليات مجتمعية بشكل دوري، إضافة إلى الفعاليات السنوية الأكثر استقطاباً للزائرين في جزيرة المارية.

متنزه الجزيرة وحديقة الجهة الجنوبية

تقع جنوب الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي والمقر الرئيسي للسوق، في الجانب المقابل لمستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وستسهم منطقة المتنزه الجديدة في ربط الغاليريا جزيرة المارية بحديقة المتنزه الجديدة، وتحتوي ملاعب جديدة في الهواء الطلق، ولوحات تفاعلية ورقمية، وأماكن مبتكرة للجلوس وغيرها من المرافق الترفيهية للأطفال، إضافة لممرات ملوّنة للمشاة. كما ستضم المنطقة محال ومطاعم جديدة للمأكولات والمشروبات، لتشكّل بذلك إضافة قيّمة لهذه الوجهة الجديدة، كما ستضم نافورة مياه خارجية، وجدراناً شفافة تم تصميمها بشكل خاص لإضفاء طابع جمالي أنيق للمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم جزيرة المارية: «نفخر بالإعلان عن مجموعة مشروعات تطوير جديدة ومتنوعة تم التخطيط لها بعناية في جزيرة المارية. إذ تعاونا مع نخبة من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات إدارة وتشغيل وإنشاء وجهات الترفيه المميزة، مما سيوفر لمجتمع أبوظبي أفضل التجارب في مجال الترفيه والتسوق والاستمتاع.

كما ستساهم هذه المرافق الجديدة في تمكين جزيرة المارية من تحقيق تطلعاتها المستقبلية لتقديم فعاليات مجتمعية مخصصة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية.»

وقال المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي:«نحن فخورون برؤية مدى التوسع الذي تشهده جزيرة المارية، والذي سيعزز من مكانتها كوجهة مثالية للعمل ورفاهية العيش.

وإننا في سوق أبوظبي العالمي، بدورنا كجهة تنظيمية مشرفة على الجزيرة نلتزم بتوفير بيئة أعمال متكاملة تمكن رواد الأعمال من الاستثمار والنمو في الإمارات والمنطقة وحول العالم، وإننا على يقين بأن التطور الذي تشهده جزيرة المارية سيسهم في زيادة جاذبية السوق كمنصة للأعمال ومركز مالي دولي».