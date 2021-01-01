شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 928 وحدة سكنية بـ 1.32 مليار آخر أسبوع من 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 4.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1011 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم خلال الأسبوع الأخير من عام 2020، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 389.34 مليون درهم و928 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الممزر المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.52 مليار درهم منها 54 رهون أراض بقيمة 659.83 مليون درهم و211 رهون فلل وشقق بقيمة 1.86 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بمليار درهم وأخرى في ند حصة بقيمة 320 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 189.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

وبلغت التصرفات في اليوم الأخير من العام، أكثر من 397 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 80 مبايعة بقيمة 170.1 مليون درهم، منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 71.84 مليون درهم و72 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 98.26 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وسجلت الرهون يوم الخميس، قيمة قدرها 227.41 مليون درهم منها 14 رهون أراض بقيمة 174.19 مليون درهم و23 رهون فلل وشقق بقيمة 53.22 مليون درهم.