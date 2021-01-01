«سياحة أبوظبي»: نلتزم بترسيخ سمعــة العاصمـــة وجهــة عالميــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نتطلع لمواصلة الترحيب مجدداً بالعالم في رحاب عاصمتنا، وهذا الهدف يتربع على صدارة أولوياتنا. فقد شكل عام 2020 تحدياً استثنائياً وحافلاً بالتحديات التي واجهتنا جميعاً في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعي الثقافة والسياحة. ومع ذلك، فخور جداً بروح العمل الجماعي والمرونة الاستثنائية التي أظهرها جميع أفراد المجتمع والشركاء من أصحاب المصلحة وتفاني فريق عمل الدائرة ما أدّى إلى تحقيق إنجازات ملموسة وملحوظة عالمياً على الرغم من هذه التحديات.

وأضاف المبارك: على مدار العام، وضعنا متطلبات رفاهية جميع أفراد مجتمعنا والزوار وموظفينا في قائمة أولوياتنا، مما دفعنا إلى التفكير بشكل أكثر إبداعاً لضمان ترسيخ مكانة العاصمة الوجهة العالمية الأكثر أماناً إلى جانب مكانتها كمدينة مبتكرة. لقد قدمنا حلولًا عززت من قدراتنا في تحويل محتوانا الثقافي رقمياً لإتاحة الفرصة أمام العالم لاكتشافه والتعرف إليه، ومحلياً، قمنا بفرض تدابير صارمة للصحة والسلامة على مستوى أبوظبي، والتي اكتسبت شهرة وإشادة عالمية.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «فيما نودع هذا العام، يمثل عام 2021 بالنسبة لنا بداية جديدة، ومرحلة مختلفة، وفرصة لتجديد التزامنا بتحقيق التميز على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية».

وأضاف الحوسني: أنا فخور جداً بالإنجازات التي حققناها في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي العام الماضي، ولاسيما الالتزام الثابت الذي أظهره فريق عمل الدائرة في وضع رفاهية أفراد المجتمع في قائمة أولوياتنا. ومن أبرز إنجازاتنا إطلاق برنامج شهادة GoSafe، وإنشاء «المنطقة الآمنة» في جزيرة ياس استجابةً لحاجة الجمهور إلى ضمانات الصحة والسلامة. كما قدمنا حلولاً تكنولوجية ساهمت في حماية ورفاه موظفينا وشركائنا والمجتمع عموماً. على الرغم من التحديات التي واجهتنا، إلا أننا أطلقنا عروضنا الثقافية كتجارب افتراضية إلى جانب تسجيل عدد من عناصر التراث الإماراتية في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.