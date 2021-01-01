شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تنظم حلقة نقاشية بعنوان «الضرائب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حلقة نقاشية بعنوان «الضرائب»، وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها غرفة عجمان بهدف تعزيز خبرات موظفي الغرفة والاطلاع على الموضوعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي مدير عام «غرفة عجمان» والمديرون التنفيذيون وكافة موظفي الغرفة.

وفي بداية الحلقة رحب المويجعي بالحضور، وأكد على أهمية الحلقة النقاشية ودورها في التعريف بالضرائب وأنواعها، مؤكداً أن الضرائب تعد من الموارد الرئيسية للكثير من الدول، وأوضح أن الضرائب تتنوع وتتخذ العديد من الأشكال الأمر الذي يؤكد حتمية الإلمام بها لكافة العاملين بالقطاع الاقتصادي، موجهاً بضرورة تكثيف ورش العمل المتخصصة حول الضرائب لأعضاء غرفة عجمان وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

تناولت الحلقة أهمية الضرائب في الاقتصاد وارتباطها بإيرادات ونفقات الدول، وقدم هندي المطروشي من إدارة الخدمات القانونية نبذة عن الضرائب باعتبارها التزاماً أخلاقياً تجاه الفرد والمجتمع قبل أن يكون التزاماً قانونياً، مؤكداً ضرورة المساهمة في ترسيخ أهمية الالتزام بالضريبة والتعريف بأهميتها المباشرة وغير المباشرة والتي تعود على الجميع، كما تم استعراض أهمية الضرائب وجهود الهيئة الاتحادية للضرائب ودورها كمظلة لحماية العلامات التجارية والحماية من الغش التجاري، وتوفير إيراد جديد للدولة إلى جانب فرص العمل وخلق نشاط اقتصادي جديد وغيرها من الإيجابيات.

وقدم مهند أبوسنينه شركة توازن للاستشارات الضريبية، نبذة عن أنواع الضرائب «الضرائب المباشرة، الضرائب غير المباشرة، ضريبة الدخل والشركات، ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة، الرسوم الجمركية».