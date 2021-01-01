شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبا»: تضاعف مبيعات الفلل في النصف الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شوبا العقارية»، زيادة كبيرة في الطلب على مبيعات الفلل ومنازل «غاردن هاوسز» في النصف الثاني من عام 2020، مقارنة بالنصف الأول من العام.

فمع تزايد الإقبال على المنازل الكبيرة والمساحات الخارجية نتيجة جائحة «كوفيد 19» العالمية، تضاعفت مبيعات النصف الثاني من عام 2020 للفلل ومنازل «غاردن هاوسز» في مشروع الشركة الرئيسي «شوبا هارتلاند» الذي يتربع على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة، ويقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضم محفظة شوبا العقارية من الفلل ومنازل التاونهاوس في «شوبا هارتلاند» فلل «غاردينيا»، وفلل «الغابات»، وفلل «الواجهة المائية» و«غاردن هاوسز»، وجميعها شهدت اهتماماً كبيراً من المشترين. وعلى ضوء هذه النتائج، تتوقع الشركة تحقيق 70% من هدفها السنوي لعام 2020.

وقالت جوسنا هدغي، رئيسة شركة «شوبا العقارية»: «بينما نشهد علامات إيجابية للتعافي في سوق العقارات بدولة الإمارات وفي دبي بالتحديد، نشعر بالتفاؤل حيال نتائج المبيعات التي سجلناها في النصف الثاني من هذا العام، لا سيما مبيعات الفلل. لقد تسببت جائحة «كوفيد 19» العالمية في تغيير نمط معيشة الناس وقد نتجت عن ذلك حاجة إلى مزيد من المساحات الداخلية والرغبة في اقتناء المناطق الخارجية».

وقد تم تصميم مشروع «شوبا هارتلاند» بحيث يتضمن المباني السكنية المرتفعة والفلل ومنازل «التاونهاوس» المحاطة بمناظر طبيعية خضراء ومساحات مفتوحة واسعة.