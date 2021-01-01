شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي عام 2020 و"ناسداك" يحقق أكبر مكاسب سنوية في 11 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأخير من عام 2020، وسجلت وول ستريت مستويات تاريخية جديدة لتحقق مكاسب سنوية قوية رغم الجائحة التي ضربت العالم في عام 2020.



وتعافى الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة على نحو جزئي على مدار الأشهر القليلة الماضية مما دفع المستثمرين نحو أصول المخاطرة مجددا.



واستفادت الأسهم الأمريكية من حزمة التحفيز المالي التي أقرها الكونجرس ؤخراً ووقع عليها الرئيس "دونالد ترامب".



وعلاوة على ذلك، ، تزايد الحديث في الأسواق عن لقاحات واعدة للوقاية من كورونا وأبرزها لقاحي "فايزر – بيونتك" و"موديرنا" بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك" الروسي ولقاح "أسترازينيكا – أوكسفورد" البريطاني.



وانطلقت حملات لمنح الملايين جرعات من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وغيرها من الدول.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل 12 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.52 دولار للبرميل، لكن الخام الأمريكي سجل خسائر سنوية عام 2020 بنسبة 20.5%.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 51.80 دولار للبرميل، وسجل الخام العالمي خسائر سنوية بنسبة 16%.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 197 نقطة) إلى 30606 نقاط وسجل أعلى مستوى اليوم عند 30637 نقطة وأقل مستوى عند 30344 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3% ومكاسب شهرية بنسبة 3.3% ومكاسب سنوية بنسبة 6.9%.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 12888 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12902 نقطة وأقل مستوى عند 12821 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% ومكاسب شهرية في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.6% ومكاسب سنوية بنسبة 42.9% هي الأعلى في 11 عاماً.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3756 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3760 نقطة وأقل مستوى عند 3726 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4% ومكاسب شهرية بنسبة 3.7% ومكاسب سنوية بنسبة 16%.