شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تنهي عام 2020 بأكبر مكاسب سنوية في عقد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر جلسات العام) وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن النفيسة كالذهب والفضة استفادت بقوة من جائحة "كورونا".



ونتيجة للأزمة المستمرة حتى الآن، أقبل المستثمرون هذا العام على المعادن النفيسة كملاذات آمنة للتحوط في مواجهة تداعيات "كورونا" وما تسببت فيه من ركود اقتصادي عالمي ونقص في السلع وتوقف في الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.



ضعف الدولار الأمريكي



وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 7% خلال عام 2020 وهي أكبر خسائر سنوية منذ عام 2017، وذلك بالتزامن مع تدخل الاحتياطي الاتحادي بسياسة نقدية تيسيرية شملت خفض الفائدة إلى النطاق بين الصفر و0.25% بالإضافة إلى إطلاق برنامج لمشتريات الأوراق المالية.



وعلاوة على ذلك، أقر الكونجرس الأمريكي حزمتي تحفيز ماليتين لدعم الاقتصاد في مواجهة آثار الجائحة، وهو ما دفع الاقتصاد الأكبر في العالم للتعافي والنمو بشكل تدريجي وسط توقعات بنموه بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2021.



الذهب



ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.7 دولار وأغلقت جلسة الخميس عند 1895.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6% كما حقق مكاسب شهرية في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 6.4%.



أما على الصعيد السنوي، فقد قفزت مكاسب الذهب منذ بداية 2020 حتى نهاية جلسة اليوم بنسبة 25%، وهي أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010.



الفضة



تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.6% أو ما يعادل 16.1 سنت وأغلق المعدن النفيس آخر جلسات العام عند 26.412 دولار للأوقية.



وسجلت الفضة مكاسب أسبوعية بنسبة تزيد عن 2%، وقفز المعدن بنسبة 17% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما حقق مكاسب قوية بلغت 48% على مدار عام 2020 وهي الأكبر منذ عام 2010 عندما قفز حينها بنسبة 84%، فيما سجل المعدن مكاسب فصلية في الربع الرابع بنسبة 13%.



هذا، وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.