شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2017 بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس الذي يمثل آخر جلسة في عام 2020، لكن العملة الأمريكية تستعد لتسجيل أول خسارة سنوية لها في ثلاث سنوات كما أنها الأكبر منذ عام 2017.



وتعرض الدولار لضغوط شديدة منذ بداية الجائحة العالمية حيث اندفع المستثمرون نحو أصول مخاطرة وأصول الملاذ الآمن الأخرى كبعض المعادن النفيسة.



وظهر فيروس "كورونا" بحسب التقارير الإعلامية في مدينة "ووهان" بالصين خلال ديسمبر/كانون الأول عام 2019، ث تفشيى في هذه المدينة بوتيرة سريعة لينتقل إلى دولة تلو الأخرى على مستوى العالم.



ولا يزال وباء كورونا يخيم على الأسواق العالمية، وإن كانت بعض الاقتصادات تتعافى تدريجيا من تداعيات الفيروس.



الاحتياطي الاتحادي يتدخل



ومنذ بداية تأثير الجائحة، بدأت السلطات المالية والنقدية في الولايات المتحدة ودول العالم التدخل ببعض الخطوات الفعالة من أجل إنقاذ اقتصاداتها من براثن الركود، وأبرزها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي خفض الفائدة قرب الصفر منذ مارس/آذار ولا يزال يبقيها عند النطاق بين الصفر و0.25% حتى الآن.



وتدخل البنك المركزي الأمريكي سريعاً بتثبيت الفائدة لدعم الاقتصاد، وتعهد بعدم رفعها من هذا المستوى قبل عام عام 2023، ثم صرح في أحد بياناته الشهرية بأنه لن يغير سياسته النقدية إلا بعد بلوغ أهداف الاقتصاد كالتضخم والبطالة والتوظيف.



وأطلق الاحتياطي الاتحادي أيضا برنامجا مكثفا للتيسير الكمي حيث بدأ شراء السندات بشكل واسع النطاق من أجل العمل على دفع عجلة الاقتصاد وإعادته لمسار النمو.



وأتت برامج البنك المركزي بثمارها حيث بدأت البطالة في العودة للتراجع كما تحول الاقتصاد للنمو بشكل قوي.



السياسة النقدية غير كافية



رغم هذه الخطوات العاجلة من الاحتياطي الاتحادي، إلا أن رئيسه "جيروم باول" أكد على عدم كفايتها، فقد شدد على ضرورة الاستعانة بالسياسات المالية من خلال ضخ حوافز للاقتصاد.



واستجاب البيت الأبيض والكونجرس بحزبيه الجمهوري والديمقراطي من خلال ضخ خطتين للتحفيز النقدي لعل آخرها ما وقع عليه الرئيس "دونالد ترامب" خلال الأسبوع الجاري والتي تقدر قيمتها بنحو 900 مليار دولار.



وعقب التوقيع على حزمة التحفيز الثانية، توقع محللو بنك "جولدمان ساكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2021.



رئيس جديد ولقاحات على الطريق



في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت وسائل إعلامية فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة بعد فوزه على الرئيس الحالي "دونالد ترامب" بفارق كبير من أصوات المجمع الانتخابي.



واعترض "ترامب" على هذه النتائج وشكك في صحتها كما تحدث عن مؤامرة ضده من الإعلام وطالب بإعادة فرز الأصوات وإبطال نتائج بعض الولايات، لكن مع ذلك، تم الإعلان رسميا عن فوز "بايدن".



وبعد إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية، تحولت دفة الجدل تجاه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية تتجاوز فاعليته 95%، كما أعلنت شركة "موديرنا" أن فاعلية لقاحها تتجاوز 94%.



وتم الإعلان في وقت سابق هذا العام عن لقاح روسي يحمل اسم "سبوتنيك 5" بالإضافة إلى الإعلان مؤخراً عن لقاح "أسترازينيكا" الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" والذي تصل فاعليته إلى 95%.



وعلى صعيد التعاملات في آخر جلسات العام، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



هذا، وقد سجل الدولار خسائر سنوية بنسبة 7% في 2020 هي الأكبر منذ عام 2017.