شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتفوق على معادن رئيسية أخرى عام 2020 مدعوماً بالتعافي العالمي من الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأخير من عام 2020، لكن المعدن الصناعي يستعد للتفوق على المعادن الأخرى من ناحية الأداء السنوي، وذلك بعدم من مسيرة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي.



وفي بورصة لندن للمعادن، انخفضت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 0.9% إلى 7776 دولار للطن، لكن المعدن حقق مكاسب بنسبة 25.9% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بفعل تعافي اقتصادي عالمي بقيادة الصين.



"كورونا" تضرب بقوة



تعرض النحاس وجميع المعادن الصناعية وأصول المخاطرة لصفعة قوية منذ بداية العام الجاري بسبب جائحة "كورونا" التي عصفت بكافة دول العالم ودفعت اقتصاداتها نحو الركود العميق.



جاء ذلك مع قيود الإغلاق والعزل التي فرضتها حكومات الاقتصادات المتقدمة والنامية وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وفي إفريقيا.



وبالتزامن مع قيود الإغلاق، توقفت المصانع عن الإنتاج، ومن ثم، انهار الطلب على المعادن الصناعية وأبرزها النحاس.



تعافٍ على الطريق



بداية من أشهر الصيف الماضي وما بعدها، شهدت عدة اقتصادات إشارات تعاف تدريجي نتيجة النجاح في احتواء فيروس كورونا، وهو ما عزز النمو الاقتصادي، وبالتبعية، انتعش الطلب على النحاس وغيره من السلع.



وفي الأسابيع القليلة الماضية، بدأ بالفعل الحديث عن لقاحات واعدة للوقاية من كورونا وأبرزها لقاحي "فايزر – بيونتك" و"موديرنا" بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك" الروسي ولقاح "أسترازينيكا – أوكسفورد" البريطاني.



وانطلقت حملات لمنح الملايين جرعات من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وغيرها من الدول.



أسباب أخرى للانتعاش



وتحسن أداء النحاس في الأشهر الماضية لعدة أسباب أهمها ضعف الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل بشأن حزم وبرامج التحفيز النقدي في الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم بالإضافة إلى نقص المعروض من النحاس.



وارتفع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعادن في العالم – خلال ديسمر/كانون الأول الجاري، لكن عقود النحاس انخفضت اليوم في بورصة شنغهاي بنسبة 1% إلى 57.750 ألف يوان (8839.6 دولار) للطن.



وتشير التوقعات إلى أن النحاس والمعادن الصناعية الأخرى سوف تواصل مكاسبها وارتفاعها عام 2021 مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة وانتشار اللقاحات.



هذا، وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات في آخر جلسات العام، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار في البورصة الأمريكية بحلول الساعة 17.39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 3.52 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.55 دولار وأقل سعر عند 3.50 دولار.