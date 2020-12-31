شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» تعيد شراء أسهم عادية بـ 100 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة أنها أعادت شراء أسهم عادية مستحقة بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم).

وعلّق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران قائلاً: «توفر لنا قوة الشركة وحجم السيولة لدينا المرونة الكافية لتحديد رأس المال الذي نحتاج اليه بدقة لدعم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأعمالنا المتنامية مع الحفاظ على هوامش وعائدات مناسبة. ونتوقع ألا يكون لهذه الصفقة أي تأثير مادي في مقاييس كفاية رأس المال لدينا بنهاية عام 2020 وخلال عام 2021».

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