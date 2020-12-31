شكرا لقرائتكم خبر عن "مجموعة الحكير" تتقدم بملفي تخفيض وزيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن تقديمها، اليوم الخميس، ملفي طلب تخفيض وزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، في أكتوبر الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 37.6% من 550 مليون ريال إلى 343 مليون ريال، وبذلك تتراجع أسهم الشركة من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، بمبلغ 207 مليون ريال.

هذا وسيتم تخفيض رأس المال بإلغاء عدد 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 1 سهم لكل 2.6570 سهم

كما أوصى مجلس إدارة الشركة، فى نفس الإجتماع، للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

ويُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 105.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 47 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.