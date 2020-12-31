شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التجاري تُوقع اتفاقية تسوية وبيع منتجاتها التأمينية لـ "وتد الوطنية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية وكالة مع شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، مدتها سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2021.

وأفادت الاتحاد للتأمين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه تم توقيع الاتفاقية بهدف تسويق وبيع منتجات الشركة لتأمين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص.

وتتوقع الشركة تأثيراً إيجابياً على حجم مبيعاتها من خلال هذه الإتفاقية اعتباراً من الربع الأول 2021، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذوي علاقه يتخللون هذا العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للتأمين حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة بنسبة 28%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 80.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 47.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.