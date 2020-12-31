شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض متجهاً نحو تسجيل خسائر سنوية حادة بعد أحداث سلبية عدة هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر جلسات عام 2020) ويتجه الخام نحو تسجيل خسائر سنوية حادة نتيجة تعرضه لعدة أحداث سلبية أبرزها جائحة "كورونا" والتي أثرت سلبا في الطلب العالمي.



جائحة "كورونا"



ومنذ أوائل العام الجاري، استيقظ العالم على وباء "كورونا" الذي نشأ في مدينة "ووهان" بالصين خلال ديسمبر/كانون الأول، لكنه سرعان ما تفشى في دول أخرى بآسيا وآوروبا والولايات المتحدة في الأشهر التالية.



وتزامنا مع تفشي الجائحة، اضطرت العديد من الدول لفرض قيود الإغلاق والعزل العام لعدة أسابيع وأحيانا لأشهر من أجل احتواء الفيروس الذي أصاب أكثر من 83 مليونا حتى الآن بينما توفي ما يقرب من 1.8 مليون شخص جراء إصابتهم بالمرض.



وعلى أثر ذلك، توقفت المصانع وشل النشاط الاقتصادي على مستوى العالم وأغلقت المدارس والمطاعم والمقاهي والمتنزهات، كما توقفت السيارات، ومن ثم، لم تعد هناك حاجة للطاقة، وبالتبعية، تعرض النفط لصدمة شديدة.



صدمة التخزين



وفي سياق آخر، تعرض النفط لا سيما الخام الأمريكي لضغط شديد دفع سعره إلى النطاق السالب للمرة الأولى في تاريخه بسبب عدة عوامل.



ومن أهم العوامل التي تسببت في نزول "نايمكس" أدنى الصفر زيادة الإنتاج بشكل كبير – دون استهلاك ملحوظ بسبب كورونا – وفي نفس الوقت امتلأت صهاريج التخزين حول العالم، أي أن الشركات المنتجة للنفط لم تجد مساحات كافية لاستيعاب إنتاجها.



في العشرين من أبريل/نيسان عام 2020، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 306% أو ما يعادل 55.90 دولار وأغلقت جلسة نيويورك حينها عند – 37.63 دولار للبرميل.



"أوبك+" تهب للإنقاذ



ونجحت "أوبك" وحلفاؤها لاحقاً في كبح الإنتاج واتفق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً من أجل دعم الأسعار على أن يتم زيادة الإنتاج لاحقاً.



وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، توصل تحالف "أوبك+" لاتفاق بزيادة الإنتاج بداية من يناير/كانون الأول بمقدار نصف مليون برميل يوميا ليتم تقليص الإمدادات بنحو 7.2 مليون برميا يومياً بدلا من 7.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 48.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 47.7 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 51.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.6 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.



وعلى مدار العام الجاري، يستعد الخام الأمريكي لتسجيل خسائر سنوية بنسبة 22% هي الأكبر منذ عام 2018، بينما يستعد خام "برنت" لتسجيل خسائر سنوية بنسبة 23% هي الأكبر منذ عام 2015.