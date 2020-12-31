«التجارة» تلغي متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون

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وأفادت وزارة التجارة أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون جاء سعيا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.ودعت التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون من خلال الرابط التالي: ecr.mci.gov.sa.
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