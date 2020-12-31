شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تلغي متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغت وزارة التجارة متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون للأفراد. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه تسهيلا لممارسة العمل التجاري أتاحت خدمة إصدار السجلات التجارية لمزاولة نشاط تحصيل الديون للأفراد، حيث بات بإمكان المستثمرين مزاولة النشاط بعد إلغاء متطلب الحصول على الترخيص لمزاولته.

وأفادت وزارة التجارة أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون جاء سعيا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون من خلال الرابط التالي: ‏ecr.mci.gov.sa.