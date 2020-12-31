2385 جولة للتحقق من التزام المنشآت بوسائل الدفع الالكتروني

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وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الالكتروني للمستهلكين بعد فترة الإلزام بالتطبيق، حيث تم تحرير 683 مخالفة فورية على المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.يأتي ذلك تطبيقا لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الالكتروني بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي السعودي «ساما».
وتقوم الفرق الرقابية لوزارة «التجارة» بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي، حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ويسهم تطبيق وسائل الدفع الالكتروني على منافذ البيع في دعم جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي هذا القرار متوائما مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.
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