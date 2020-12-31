تعاون بين هيئة المناطق الاقتصادية ومعهد إدارة المشاريع

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وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع لمنسوبي الهيئة بتقديم الدورات التدريبية المتخصصة المعتمدة من قبل المعهد، ومن خلال تقديم الاستشارات الفنية في مجال إدارة المشاريع لدعم إدارة برامج ومشاريع الهيئة الاستراتيجية، وكذلك نقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، ووضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في الهيئة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والدولي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها، كما تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل محفزة لمهنة إدارة المشاريع وجاذبة للكفاءات الوطنية في هذا المجال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وفرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة، مذكرة تفاهم يتم من خلالها تحديد عدد من الأهداف ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، حيث سيعمل مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة على إدارة العمل المشترك وتوحيد الجهود الاستراتيجية مع المعهد لتحقيق أهداف المذكرة وتفعيل ما سينبثق عنها من أنشطة وأطر تعاون متعددة.وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع لمنسوبي الهيئة بتقديم الدورات التدريبية المتخصصة المعتمدة من قبل المعهد، ومن خلال تقديم الاستشارات الفنية في مجال إدارة المشاريع لدعم إدارة برامج ومشاريع الهيئة الاستراتيجية، وكذلك نقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، ووضع واعتماد آلية لربط مديري المشاريع في الهيئة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والدولي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها، كما تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل محفزة لمهنة إدارة المشاريع وجاذبة للكفاءات الوطنية في هذا المجال.

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