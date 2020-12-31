منصة «صناعي» توفر خدمات التراخيص الكترونيا

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وأوضحت وزارة الصناعة أن المنصة تقدم العديد من الخدمات الصناعية بشكل الكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، لافتة إلى أنه تسهيلا للإجراءات المتعلقة بالخدمات الصناعية يتم إصدار الترخيص الصناعي بمجرد وجود عقد مع هيئة مدن أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع (الجهة المانحة للأرض) وتأجيل الزيارة الميدانية لحين اكتمال المصنع وجاهزيته للإنتاج، إضافة إلى إلغاء الموافقة المبدئية والاكتفاء بوجود سجل تجاري شرط أن يكون النشاط صناعيا.وبينت الوزارة أن منصة «صناعي» تسهم في مساعدة المستثمرين للحصول على التراخيص المطلوبة دون الحاجة للمراجعة الشخصية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة كورونا، مشيرة إلى إسهامها في توفير خدمات نوعية منها تعديل الترخيص وتجديده الكترونيا بخطوات ميسرة تشمل تفعيل الرمز المرسل لجوال المستفيد، وإدخال كود المصنع، ورقم آخر قرار، وكذلك رمز التحقق، ثم النقر على رابط الخدمة وتعبئة النموذج الالكتروني، وإرسال الطلب لإرساله إلى النظام.
فيما تقدم منصة «صناعي» خدمات الإعفاء الجمركي للآلات والمواد، إضافة إلى قطع الغيار، وكذلك التعديل على الإعفاء الجمركي دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة، وذلك عبر النقر على رابط الإعفاء الجمركي، واختيار (مواد أولية، آلات ومعدات وقطع غيار)، وتحديد بداية فترة الإعفاء.
وتشمل خدمات «صناعي» تجديد الفسح الكيميائي، وإذن استيراد مواد كيميائية، وتجديد إذن فسح استيرادها، إضافة إلى خدمة المواد المقيدة، وخدمة حظر الأسلحة، وكذلك خدمة أجهزة التقطير، وخدمات تأييد عمالة إضافية.
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