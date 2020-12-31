«مدن» تطبق الختم الرقمي لتحقيق سهولة ممارسة الأعمال

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وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، أن «مدن» حريصة على تطوير تجربة المستثمر بتوفير بيئة ذكية متكاملة الخدمات، حيث تعمل من خلال مبادراتها للتحول الرقمي على تحديث بنيتها الالكترونية لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي، وتوفير المرونة في التعامل واختصار الوقت وتقليل الجهد، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».وبين أن تطبيق خدمة الختم الرقمي من شأنها تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال مما يتيح لشركاء «مدن» إمكانية إتمام الرخص والتصاريح بشكل أسرع وموثوقية عالية، مشيدا بالتطور النوعي الذي تشهده إجراءات المعاملات الحكومية بفضل التحول الرقمي، وهو ما يحقق مفهوم «وزارات بلا زيارات» من خلال تحسين تجربة المستفيد والسرعة في إنجاز التعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية.
وأفاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس نايف العتيبي، بأن المركز أطلق أخيرا مجموعة من خدمات الثقة الرقمية، منها خدمة الختم الرقمي التي أسهمت في تنفيذ كامل الإجراءات الكترونيا في ظل جائحة كورونا Covid-19، مبينا أن هذه الخدمة تستبدل الختم التقليدي على الوثائق الورقية، بحيث يتم مصادقة الوثائق بالهوية الرقمية للمنشأة بما يضمن عدم تعديل الوثيقة بعد مصادقتها، إذ تسهم الخدمة في تحقيق مستهدفات حكومة بلا ورق، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات الالكترونية بما يتوافق مع نظام التعاملات الالكترونية، مبينا أن «المركز» حصل على الاعتراف الدولي بهذه المنظومة من منظمات وجهات عالمية عدة كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز.
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