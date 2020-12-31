سلطان بن سلمان: الإعلان قريبا عن منظومة شراكات لمبادرة عودة المملكة لريادة الفضاء

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جاء ذلك خلال رعايته توقيع الهيئة السعودية للفضاء وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز قدرات المملكة في صناعات قطاع الفضاء، التي تعد من بين الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث وقع المذكرة من جانب هيئة الفضاء الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، ومن جانب هيئة المحتوى الرئيس التنفيذي عبدالرحمن السماري.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، وتحقيق التكامل والمواءمة للجهود المشتركة، من أجل تنمية المحتوى المحلي عبر المراحل المختلفة لسلسلة القيمة لقطاع الفضاء الواعد بالمملكة، إلى جانب الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية في الهيئة السعودية للفضاء.
شراكة وتكامل
وقال الأمير سلطان بن سلمان إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن منهجية الشراكة والتكامل بين الأجهزة الحكومية لتمكين قطاع الفضاء من تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتأسيس صناعة متكاملة ترتبط بالفضاء الذي بات واعدا بإسهامات اقتصادية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أن الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة لتطوير مجال الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار في صناعة الفضاء بالاعتماد على القدرات المحلية، وذلك من خلال توفير الدولة حزمة من الممكنات المالية والإشرافية التي تؤدي إلى نضج هذا القطاع مثلما حدث في التجارب الناجحة الأخرى لاحتضان قطاعات اقتصادية حتى نضجت، وجرى إطلاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في المملكة من تحقيق المكانة التي تليق باسم بلادنا إقليميا ودوليا على الأصعدة كافة، خصوصا أن قطاع الفضاء يتميز بالنمو المستدام، ما يجعله يشكل مستقبلا اقتصاديا واستراتيجيا يجعل منه مقصدا لجميع الدول المتقدمة.
رفع نسبة التوطين
من جهته، ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف دعم الأمير سلطان بن سلمان لتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي لهذا القطاع المهم الواعد، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل إحدى التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق استراتيجيتنا في رفع نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي وتطويره في قطاع الفضاء في السعودية، الذي يمثل أولوية كبرى لدى القيادة الرشيدة.
وقال «سنعمل في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من خلال هذه الاتفاقية، على إدراج متطلبات وعناصر المحتوى المحلي في جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة السعودية للفضاء، إضافة إلى تحديد خط الأساس ووضع مستهدفات لمؤشرات المحتوى المحلي على مستوى قطاع الفضاء السعودي.
وأكد الخريف أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبموجب الاتفاقية، ستشارك في حوكمة برنامج «مشاركة القطاع الخاص» الذي تقوده الهيئة السعودية للفضاء، إضافة إلى تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها لتنمية المحتوى المحلي على مستوى القطاع.
دور هيئة المحتوى:
- تحديد منهجية قياس خط أساس المحتوى المحلي بما يضمن الالتزام بنسب المحتوى المحلي المدرجة في العقود
- مؤشرات للمحتوى المحلي في قطاع الفضاء السعودي
- تحديد وتطوير الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي
- تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الفضاء السعودي
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