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وقدم رئيس مجلس الصناعة بالغرفة المهندس مازن جوهر، عرضا يحكي تجربة الغرفة في التحول من اللجان القطاعية إلى المجالس، لتكون أحد أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تماشيا مع رؤية المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الصناعة بغرفة جدة نظم أمس لقاء تعريفيا بآلية عمله والخطط والأهداف التي تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات الصناعية التنموية في ظل بنية محافظة جدة الاقتصادية وميزتها التنافسية، بحضور أعضاء اللجان الصناعية بغرفتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، مما يعزز دور المجلس كممثل لمجتمع الأعمال الصناعي وصوت القطاع الخاص في تذليل الصعاب والتسهيل عليه في النهوض وتطوير الاستثمارات المختلفة.وقدم رئيس مجلس الصناعة بالغرفة المهندس مازن جوهر، عرضا يحكي تجربة الغرفة في التحول من اللجان القطاعية إلى المجالس، لتكون أحد أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تماشيا مع رؤية المملكة.

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