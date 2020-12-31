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وأوضح المركز أن المزاد الذي أقيم على مدى يومين متتالين تمثل ببيع 19 عقارا متنوعا ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ في مدينة تبوك، كانت تحت التصفية القضائية، عبر شركة تاج السهم العقارية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي نصت عليها الجهات المعنية. يذكر أن إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في ضوء التحول الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 15.8 مليون ريال مبيعات المزاد العلني الذي أشرف عليه مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بمنطقة تبوك.وأوضح المركز أن المزاد الذي أقيم على مدى يومين متتالين تمثل ببيع 19 عقارا متنوعا ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ في مدينة تبوك، كانت تحت التصفية القضائية، عبر شركة تاج السهم العقارية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي نصت عليها الجهات المعنية. يذكر أن إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في ضوء التحول الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.

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