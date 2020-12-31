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وقادت نتائج الجولات إلى ضبط 46 مخالفة فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا». وسجلت أعلى المناطق في الزيارات التفتيشية كلا من مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، تبوك، الباحة، جازان، القصيم، مكة المكرمة، حائل، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 703 زيارات تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية لوزارة التجارة على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة من 28 إلى 29 ديسمبر 2020 لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ».وقادت نتائج الجولات إلى ضبط 46 مخالفة فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا». وسجلت أعلى المناطق في الزيارات التفتيشية كلا من مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، تبوك، الباحة، جازان، القصيم، مكة المكرمة، حائل، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير.

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